التحالف: ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق الصواريخ الباليستية من مناطق سكنية عمران وصنعاء وصعدة، مشيرًا إلى أنها لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، أن ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين، وتم إفشال محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني، لافتًا إلى أن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الميليشيات بقرار الأمم المتحدة 2216.

وأوضح “المالكي”، أن إعلام الميليشيات خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها إدعاءات مضللة، ولا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي، متابعًا: “سبق وأوضحنا ما حدث في 26 أغسطس ولا طائل من الرد على الحوثيين”.