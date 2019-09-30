الان تتابع مدن إيران تنتفض.. تجمعات واحتجاجات للعمال والطلاب والطبقات المختلفة ضد نظام الملالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تزداد احتجاجات الطبقات المختلفة للشعب الإيراني في المدن المختلفة يوميا، حيث شملت تجمعات أول أمس السبت، اليوم السادس لتجمع عمال هفت تبه لقصب السكر وتجمع طلاب العلوم الطبية في طهران، والمواطنين المنهوبة أموالهم في مؤسسة سكه ثامن، ومؤسسة كاسبين وبنك آينده، وتجمع النشطاء البيئيين في تبريز، وكذلك التجمع الاحتجاجي الغاضب لأهالي قرية «يورت شيخان» الذين أغلقوا الشارع بالنار.

وتأتي هذه التجمعات الاحتجاجية في لحظات تقرير مصير هذا النظام للضغط على الحكومة الإيرانية إلى الحد الأقصى وتسرع من قرب المرحلة النهائية لهذه الحكومة الفاسدة.

ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام الإيراني القمعي الحاكم في إيران لمنح حرية التعبير والتجمع لمجموعات الشعب الإيراني المختلفة.

وفيما يلي بعض هذه الاحتجاجات في يوم واحد فقط “السبت على النحو التالي:

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تجمع طلاب جامعة العلوم الطبية في طهران

تجمع طلاب جامعة العلوم الطبية في طهران (بهشتي) أمام وزارة الصحة، احتجاجا على تعيين ميرزاي رزاز رئيسا لكلية علوم التغذية وطالب الطلاب بتنحيته.

تجمع أهالي قرية يورت شيخان

احتجاجا على التقصير الحكومي وعدم تنفيذ الوعود، بنصب مطبات صناعية في الطرق، أقدم أهالي قرية يروت شيخان تقع في محافظة‌ غلستان شمال شرق إیران بإغلاق طريق غنبد إلى كلاله.

احتجاج النشطاء البيئيين في منطقة كوجووار في تبريز

شارك النشطاء البيئيون في منطقة كوجووار في تبريز في مؤتمر المسيرة العائلية وأعلنوا عن احتجاجهم على التلوث الهوائي الكبير في مدينة تبريز مُحافظة أذربيجان فی شمال غرب إیران الذي تتسبب به الشركات الكيميائية الكبيرة للمصفاة، والمنتجات البتروكيماوية و«بلي نار» وتطوير نشاطات هذه الشركات مؤخراً.

تجمع مواطنين منهوبة أموالهم من قبل بنك آينده ومؤسستي سكه ثامن وكاسبين

أقدم المواطنون المنهوبة أموالهم لبنك آينده ومؤسستي سكه ثامن وكاسبين، على تشكيل مسيرة احتجاجية للاعتراض على نهب ممتلكاتهم واستثماراتهم. ثم تجمعوا أمام السلطة القضائية الواقعة في شارع كشاورز في طهران.

تجمع احتجاجي أمام مجلس شورى النظام فی طهران

نظم موظفو منظمة الغابات والمراعي وإدارة مستجمعات المياه تجمعًا احتجاجيًا للاعتراض على عدم دفع أشهر من الرواتب دون الحد الأدنى للرواتب الرسمية، وتجمع عدد كبير من موظفي منظمة الغابات، والمراعي وإدارة مستجمعات المياه لإيصال صوت احتجاجهم على عدم دفع أشهر من الرواتب دون الحد الأدنى للرواتب الرسمية أمام مجلس شورى النظام.

احتجاج عمال شركة باجن نسيم شهر للألبان

عقد عمال شركة باجن نسيم شهر للألبان تجمعا احتجاجيا أمام مكتب إدارة هذه الشركة احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم.