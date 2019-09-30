توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات ليوم غدٍ

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.
وبحسب المركز يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. أما بحر عمان فخفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 عند الساعة 03:14 الجزر الأول عند الساعة 08:24 الثاني عند الساعة 57:20 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 04: 11 الثاني عند الساعة 09:00 الجزر الاول عند الساعة 30: 17 .
وتاليا بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 42 30 80 25
دبي 39 31 75 30
الشارقة 39 28 85 30
عجمان 38 29 80 25
أم القيوين 38 28 85 30
رأس الخيمة 39 29 85 30
الفجيرة 36 30 80 40
العين 40 30 60 25
ليوا 42 27 80 15
الرويس 39 28 75 30
السلع 40 29 80 30
دلما 39 31 85 45
طنب الكبرى 38 30 80 40
طنب الصغرى 38 30 80 40
أبو موسى 38 30 80 40
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