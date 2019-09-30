توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات ليوم غدٍ

الإثنين 30 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

وبحسب المركز يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. أما بحر عمان فخفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 عند الساعة 03:14 الجزر الأول عند الساعة 08:24 الثاني عند الساعة 57:20 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 04: 11 الثاني عند الساعة 09:00 الجزر الاول عند الساعة 30: 17 . وتاليا بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 42 30 80 25 دبي 39 31 75 30 الشارقة 39 28 85 30 عجمان 38 29 80 25 أم القيوين 38 28 85 30 Advertisements رأس الخيمة 39 29 85 30 الفجيرة 36 30 80 40 العين 40 30 60 25 ليوا 42 27 80 15 الرويس 39 28 75 30 السلع 40 29 80 30 دلما 39 31 85 45 طنب الكبرى 38 30 80 40 طنب الصغرى 38 30 80 40 أبو موسى 38 30 80 40

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