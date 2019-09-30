نقيب الفنالنين التشكيليين بالسودان: حققت الثورة السودانية مكاسب فنية كبيرة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

اسماعيل حسن نقيب الفنانين التشكيليين السودانيين

كتب Advertisements الخليج 365

قال اسماعيل حسن، نقيب الفنانين التشكيليين السودانيين،أنه من الان سيستبدل فنانوا السودان التشكيليين جملة بسط الامن الشامل ببسط الفن الشامل على الحياة السودانية، مبينًا أنه حققت الثورة السودانية مكاسب فنية كبيرة، حيث ذكر في المحافل العالمية دور الفن التشكيلي وإسهامه الكبير للثورة.



وأكد إسماعيل لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من ذلك تظل شريحة الفنانين اكثر الشرائح تضرراً في المجتمع السوداني فقد عانوا بعدم الاعترافات بهم وبقانون المهن التشكيلية في كلً الحكومات المتعاقبة التي لا تفهم دور الفنون في الحياة العامة والثقافية والسياحية وعلىً مستوى الانتاج المحليً في الصناعة، مشيرًا إلى أن الثورة قائمة ومستمرة لحين تحقيق كلً اهدافها.

وبين نقيب الفنانين التشكيليين السوداني، أن هناك اعمال فنية تضاف للثورة الفنية المصاحبة للثورة السلمية السودانية، كان آخرها عمل مشترك ساهم فيه الدكتور الفنان اشرف عبدالمنعم والدكتور الحروفي الخطاط خالد حمزة والأستاذ الفنان معتصم حسين والأستاذ الفنان هيثم اسماعيل. حروفيات وتلوين بمفردات للتاريخ الحضاري السوداني غطت جدران مسرح مدرسة الثورة.