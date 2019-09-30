ناشط جنوبي لـ"اليمن العربي": هناك مناضلين يعيشون في أحلامهم..وهذا سر المبالغات على مواقع التواصل

الإثنين 30 سبتمبر 2019

عبد القادر زين بن جراداي الكاتب والناشط الجنوبي

كتب سيد مصطفي

قال عبد القادر زين بن جراداي، الكاتب والناشط الجنوبي، أن السبب الرئيسي في وجود مبالغات وبعض الأخبار الكاذبة عن الجنوب في وسائل التواصل الإجتماعي ، أنه لم تزل العقلية العقيمة تسيطر على أذهان الكثير باللهو السياسي في بعض مناطق الجنوب بالتحديد ولم يزل الهاجس الثوري والتصعيد الثوري ولغة السلاح هي المهيمنة على تلك العقول التي تستيقظ بالحديث السياسي وتفطر به وتبات تحلم به فتصتنع الأخبار وتبالغ في صنع الأمال وتصور ما يتنافى مع الواقع وتبتعد عن المصداقية ولا تحاول أن تقترب شبراً أو حتى بنانة من الواقع لكي تعايشه. .

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وأكد جراداي لـ"الخليج 365"، أن أصحاب الأفكار العقيمة التي لا تعترف بغير نفسها ولا تستمع لغير حديثها ترى نفسها بالوجود زهوراً وترى ما حولها أشواك، ويتحدثون عن استعادة الدولة دون تقديم أي طرح لتنميتها أو تطويرها أو الحفاظ على المكتسبات الحالية.

وبين الكاتب والناشط الجنوبي، أن تلك الشخصيات تكذب ما يبلغها من خبر عمل الغير على الواقع وما تحققه أعمالهم ، وتعتبر ذلك ضرب من الخيال وبنج تخدير ضد نضالهم الثوري وحلمهم الأسطوري الذي طال أمد النضال فيه ولم يطل منه بالأفق أذن جمل. .

وأضاف جراداي، أن العيش في خضم السياسة والخوض فيها حتى التخمة والثمالة ممن هم بعيداً كل البُعد عن العمل السياسي يولد لديهم حالة من الخمول والكسل والأبتعاد عن العمل ونسيان البناء وتوفير الخدمات لا يهمهم أن يكون الشارع معبد ونظيف وأتجاه السير فيه صحيح وإنارته المهم هو كيف يكونون أبطال ومناضلين ويصلون لغاياتهم السياسية فقط.