الخارجية الصينية: قيود واشنطن الاستثمارية ستضر بالنمو العالمي

حذرت وزارة الخارجية ​الصين​ية من "تداعيات تقييد العلاقات الاستثمارية بين بكين و​واشنطن​"، قائلة "إن هذا من شأنه الإضرار ب​الاقتصاد العالمي​"، مشيرةً إلى ان "إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد تدرس خيارات منها إزالة شركات صينية من أسواق ​المال​ الأميركية".

ودعت ​الخارجية الصينية​ واشنطن لتسوية وحل النزاعات بين البلدين، وسط حرب تجارية بينهما تهدد النمو الاقتصادي العالمي، معتبرةً أن "ممارسة أقصى درجات الضغط وحتى محاولة فك العلاقات بين ​الولايات المتحدة​ والصين، ستضر بكل تأكيد بمصالح الشركات والشعوب الأميركية والصينية".