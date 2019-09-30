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الخارجية الصينية: قيود واشنطن الاستثمارية ستضر بالنمو العالمي

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حذرت وزارة الخارجية ​الصين​ية من "تداعيات تقييد العلاقات الاستثمارية بين بكين و​واشنطن​"، قائلة "إن هذا من شأنه الإضرار ب​الاقتصاد العالمي​"، مشيرةً إلى ان "إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد تدرس خيارات منها إزالة شركات صينية من أسواق ​المال​ الأميركية".

ودعت ​الخارجية الصينية​ واشنطن لتسوية وحل النزاعات بين البلدين، وسط حرب تجارية بينهما تهدد النمو الاقتصادي العالمي، معتبرةً أن "ممارسة أقصى درجات الضغط وحتى محاولة فك العلاقات بين ​الولايات المتحدة​ والصين، ستضر بكل تأكيد بمصالح الشركات والشعوب الأميركية والصينية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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