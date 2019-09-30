الخارجية الصينية: قيود واشنطن الاستثمارية ستضر بالنمو العالمي

حذرت وزارة الخارجية الصينية من "تداعيات تقييد العلاقات الاستثمارية بين بكين وواشنطن"، قائلة "إن هذا من شأنه الإضرار بالاقتصاد العالمي"، مشيرةً إلى ان "إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد تدرس خيارات منها إزالة شركات صينية من أسواق المال الأميركية".
ودعت الخارجية الصينية واشنطن لتسوية وحل النزاعات بين البلدين، وسط حرب تجارية بينهما تهدد النمو الاقتصادي العالمي، معتبرةً أن "ممارسة أقصى درجات الضغط وحتى محاولة فك العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ستضر بكل تأكيد بمصالح الشركات والشعوب الأميركية والصينية".
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