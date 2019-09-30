وزير الداخلية الايراني اقترح الغاء التاشيرات نهائيا بين ايران والعراق

اقترح وزير الداخلية ال​ايران​ي ​عبد الرضا رحماني فضلي​ "الغاء التاشيرات نهائيا بين ايران و​العراق​"، مشيدا بجهود المسؤولين العراقيين لاقامة مراسم الاربعين، منوهاً بـ"تصريحات قائد ​الثورة الاسلامية​ خلال استقبال اصحاب المواكب وخدمة زوار الاربعين العراقيين"، مؤكدا "ضرورة التركيز على الاسس الشعبية لهذه المراسم العظيمة".

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