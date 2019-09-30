لفت وزير ​المال​ البريطاني، ساجد جاويد، إلى أنّه "يمكن لبلاده الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ يوم 31 تشرين الأول دون اتفاق"، رغم قانون يلزم رئيس الوزراء بطلب تأجيل الخروج ما لم يتم التوصل لاتفاق.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال البريطاني: يمكننا الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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