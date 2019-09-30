روحاني: مشاركة إيران في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي فرصة للحصول على مخرج من عقوبات أميركا

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "مشاركة إيران في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي فرصة للحصول على مخرج من ​العقوبات الأميركية​"، مشيرًا الى "أننا سنناقش العلاقات التجارية مع ​روسيا​ خلال اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

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