رئيس وزراء أوكرانيا: ثلث الميزانية لعام 2020 سيخصص لسداد الديون

أكّد رئيس وزراء أوكرانيا أليكسي غونشاروك أنه "سيتم تخصيص ثلث الأموال في الميزانية العامة لعام 2020 لسداد الديون المترتبة على البلاد"، مشيرًا الى "أننا سنواجه في العامين المقبلين فترة صعبة. سيتعين علينا سداد ديون قياسية الحجم. في العام المقبل".
ولفت غونشاروك إلى أن "الحكومة ستتخذ خطوات "لتخفيض هذه الديون تدريجيا والبرنامج المعتمد سيستمر 5 سنوات، وهو يتكون من عدة مجموعات، الأولى تتعلق "برأس المال البشري" وتتضمن تدابير لتحسين نوعية التعليم والرعاية الصحية، وكل ذلك "سيخلق حياة طبيعية" في البلاد. وتتعلق المجموعة الثانية، بالاقتصاد".
ونوه بأن "الحكومة تضع أمامها مهمة، ضمان نمو اقتصادي سنوي بنسبة لا تقل عن 5-7 ٪، وفي غضون خمس سنوات، يجب أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 40 في المئة"، مشددًا على أن "هذا سيتطلب اجتذاب استثمارات ضخمة حوالي 50 مليار دولار"، مؤكدًا "ضرورة توفير مليون فرصة عمل في البلاد".
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