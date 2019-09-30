مستشارة موغيريني: انضمام 8 دول أوروبية إلى آلية "إنستيكس" مع إيران

كشفت مستشارة الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ناتالي توتشي، عن "انضمام 8 دول أوروبيّة إلى آليّة "إنستيكس" مع إيران".
وكان قد لفت رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مجتبي ذو النوري، في وقت سابق، إلى أنّ "الأوروبيين يسعون لوضع ائتمان بقيمة 15 مليار دولار بثلاثة أقساط تحت تصرّف إيران، في إطار الآلية المالية "إنستيكس".
مع الإشارة إلى أنّ فرنسا وبريطانيا وألمانيا أسّست آلية باسم "أداة دعم المبادلات التجارية" المعروفة اختصارًا بـ"إنستيكس"، في مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران.
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