مسؤول ايراني: امیرکا جمدت 3.5 مليون يورو من اموال المنكوبين بالسيول

اعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني على اصغر بيوندي إن "اميركا جمدت عبر حظرها الظالم وخلافا للمعاهدات الدولية 3.5 مليون يورو من أموال المنكوبين بالسيول"، مشيراً إلى انه "نظرا للحظر الأميركي فقد حولنا شراء طائرات مروحية من بيل الإيطالية إلى روسيا".
وإشار إلى "مساعدة بعض البلدان والاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر بناءً على طلبنا المساعدة في السيول الاخيرة"، لافتاً إلى أنه "لحسن الحظ ، فقد تم إرسال تبرعات غير نقدية وقدمناها جميعًا إلى المنكوبين في المناطق التي ضربتها السيول"، مفيداً بأنه "للاسف وبسبب الحظر الأميركي الاحادي الظالم وخلافا للمعاهدات الدولية فقد تم تجميد 3.5 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الدولي للهلال الاحمر والدول التي ارادت تقديم الدعم لنا ولم نتمكن من تحويلها بسبب اغلاق الطريق امام التبادل بالعملة الصعبة والسويفت".
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