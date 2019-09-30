فنيانوس عرض مع عربيد وكنعان ورش العمل المتعلقة بتنظيم وتصنيف الاراضي وتطوير قانون البناء

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، مع رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​ ورئيس لجنة النقل و​التنظيم المدني​ و​السياحة​ في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​وديع كنعان​.

وبحث المجتمعون بالخطوات التي ستتخذ بشأن ورش العمل المتعلقة بتنظيم وتصنيف الاراضي وتطوير قانون ​البناء​، اضافة الى المرافئ و​المطار​ وخطة النقل الشاملة التي تتضمن استراتجية تنفيذية من خلال معايير واسس علمية.

والتقى فنيانوس، وفداً صيني من شركة CHINA HARBOUR ، وجرى عرض للامكانيات التي تقوم بها الشركة من اعمال وانشاء مطارات وجسور وانفاق وبنى تحتية للمرافىء وسكك الحديد و​النقل العام​.

وابدى الوفد استعداده للقيام بإستثمارات على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او عبر (B O T)، وهي تعمل في مجالات عدة ولديها قدرات تمويلية، ونفذت مشاريع عديدة في ​لبنان​ وعدة دول.

من جهة ثانية، تناول فنيانوس مع الوزير السابق ​بطرس حرب​، الاوضاع الراهنة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد، اضافة الى رزمة مشاريع انمائية وحياتية ، وتزفيت عدد من الطرقات.