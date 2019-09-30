فنيانوس عرض مع عربيد وكنعان ورش العمل المتعلقة بتنظيم وتصنيف الاراضي وتطوير قانون البناء

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، مع رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ورئيس لجنة النقل والتنظيم المدني والسياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان.
وبحث المجتمعون بالخطوات التي ستتخذ بشأن ورش العمل المتعلقة بتنظيم وتصنيف الاراضي وتطوير قانون البناء، اضافة الى المرافئ والمطار وخطة النقل الشاملة التي تتضمن استراتجية تنفيذية من خلال معايير واسس علمية.
والتقى فنيانوس، وفداً صيني من شركة CHINA HARBOUR ، وجرى عرض للامكانيات التي تقوم بها الشركة من اعمال وانشاء مطارات وجسور وانفاق وبنى تحتية للمرافىء وسكك الحديد والنقل العام.
وابدى الوفد استعداده للقيام بإستثمارات على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او عبر (B O T)، وهي تعمل في مجالات عدة ولديها قدرات تمويلية، ونفذت مشاريع عديدة في لبنان وعدة دول.
من جهة ثانية، تناول فنيانوس مع الوزير السابق بطرس حرب، الاوضاع الراهنة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد، اضافة الى رزمة مشاريع انمائية وحياتية ، وتزفيت عدد من الطرقات.
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