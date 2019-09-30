جمعية المصارف طلبت من المصارف التعاون مع صغار المقترضين بالعملات لتسوية قروضهم بالليرة

لفتت "​جمعية مصارف لبنان​" في تعميم إلى ​المصارف​، إلى أنّ "بتمنّ من حاكم "​مصرف لبنان​"، يُرجى التعاون مع صغار المقترضين بالعملات (retail loans)، لتسوية قروضهم بالليرة اذا كانت مداخيلهم بالليرة".

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