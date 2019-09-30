توقيف 3 سوريين في زغرتا لقيامهم بتعذيب فتى قاصر بطريقة وحشية

اوقفت دورية من ​مخابرات الجيش​ 3 سوريين في ​زغرتا​، بعد التداول بمقطع فيديو يظهرون فيه وهم يقومون بتعذيب فتى قاصر بطريقة وحشية. وسلموا الى المراجع المختصة لاجراء اللازم بشأنهم.



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