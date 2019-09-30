كهرباء لبنان: عزل مخرج جونية بحر بداعي الأشغال

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان، عن "عزل مخرج "​جونية​ بحر" التابع لدائرة جونية من 30 أيلول ولغاية 4 تشرين الأول 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا، وذلك لتنفيذ أشغال ضرورية. وبالتالي، ستنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من المخرج المذكور".

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