استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ وفداً أميركياً من American Task Force for lebanon، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل ​السفير السوري​ في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ثمّ استقبل وفداً من ​الجامعة الإسلامية​ برئاسة ​دينا المولى​، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش استقبل السفير السوري ووفدا أميركيا ووفدا من الجامعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.