ترامب يرغب في لقاء مُسرب مكالمته مع الرئيس الأوكراني

دبي - بواسطة محمد فارس غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من حقه أن يلتقي مسرب المعلومات الذي قدم شكوى بشأن سلوك الرئيس مع أوكرانيا والتي تفاقمت لتتحول إلى تحقيق لمساءلته. وظلال حول تمويل رحلات رودي جولياني محامي ترامب في التحقق مع بايدن. © Getty Images/M. Wilson Provided by Deutsche Welle

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "مثل كل أمريكي، أستحق مقابلة من اتهمني، خاصةً عندما يستعرض موجه الاتهام هذا، الذي يطلق عليه 'مسرب المعلومات'، محادثة مثالية مع زعيم أجنبي بطريقة غير دقيقة ومزيفة على نحو مطلق ".

وطالب الرئيس الأمريكي، في سلسلة من التغريدات، مقابلة جميع المصادر التي أُبلغت بشكوى مسرب المعلومات واستجواب عضو الكونجرس آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، لكشف محاولات الغش والخيانة. وأضاف ترامب "هل كان هذا الشخص يتجسس على الرئيس الأمريكي؟" "يجب أن تكون هناك عواقب كبيرة!"

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قيام الديمقراطيين بفتح تحقيق مساءلة ترامب تمهيدا لعزله، وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية يوم الأحد أن غالبية ضئيلة من الأمريكيين - 55 بالمئة- يؤيدون هذا المجهود.

من جانبه، قال رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه التقى بمسؤولين أوكرانيين في مدريد وباريس ووارسو هذا العام في إطار مساعيه لفتح تحقيق في أمر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق وأحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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وبرز اسم جولياني كشخصية محورية في فضيحة ألقت بظلالها على ترامب ووضعته في مواجهة تحقيق مساءلة بشأن إن كان أساء استخدام منصبه لتحقيق مكاسب سياسية.

ومن أهم الأسئلة المطروحة هو من قام بتمويل رحلات جولياني بينما كان يسعى لنشر مزاعم لم يتم التحقق منها بأن بايدن حاول إقالة كبير المدعين الأوكرانيين آنذاك، فيكتور شوكين، لمنعه من التحقيق في أمر شركة طاقة كان ابنه هانتر يعمل فيها مديرا.

وقال جولياني في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة "لم يدفع أحد مصاريفي...لا يهم إن كنت تقاضيت أموالا مقابل ذلك. المهم فعلا هو هل باع (بايدن) منصب نائب رئيس الولايات المتحدة".

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من مصدر تمويل رحلات جولياني. واتهم بايدن جولياني بالترويج "لنظريات مؤامرة كاذبة ومزيفة".

م.م/ح.ز (د ب أ، رويترز)