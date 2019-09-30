شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غضب موالون لـ"أردوغان" من لاعب تركى تابع للمعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الديكتاتورية لا تقتصر على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بل أيضا أنصاره يتسمون بنفس الصفة، ويهاجمون أى شخصية تركية معارضة تزداد شعبيتها بين الجماهير.

فى هذا السياق ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن صحفى تركى موال للرئيس التركى رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات حملت طابع الكراهية ضد لاعب كرة السلة التركى الشهير أنس كانتر، التابع لحركة الخدمة التى يتزعمها المعارض التركى الشهير فتح الله جولن.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الصحفى التركى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية كمال بوزكورت، أبدى انزعاجه من التقدير الذى يلقاه لاعب كرة السلة التركى المحترف فى الرابطة الأمريكية لكرة السلة، أنس كانتر، المعروف بدعمه لمؤسسات الخدمة التربوية والتعليمية التابعة للمعارضة التركية.

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الصحفى التركى الموالى لأردوغان قال إنه خلال صلاة الجمعة يلتف المصلين حول أنس كانتر، حيث إن هذا الأمر يثير جنونه، مشيرا إلى أن اللاعب التركى عندما توجه لأداء صلاة الجمعة فى المركز الإسلامي فى بوسطن منذ نحو أسبوعين أو ثلاثة برفقة أطول لاعب كرة سلة فى الولايات المتحدة، تاكو فال، اصطف المصلين شبابا ونساء ورجالا وشيوخا أمامهم بشكل يثير الجنون.