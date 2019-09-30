شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن رسالة السيسي للمصريين حول بطاقات التموين: الرئيس يشعر بمشاكل وهموم الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة هالة أبو السعد، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الحكومة ملتزمة تمامًا بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وتأكيده أنه يتابع كل الاجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الرئيس السيسى ينحاز لاحتياج المواطن المصرى البسيط، وتصريحاته هى خطوة إيجابية جيدة جدا من الرئيس يؤكد فيها إحساسه بهموم ومشاكل المواطنين، ويعطى شعور للمواطنين بأن الرئيس يشعر بمشكلاتهم، متابعة:"خطوة تقربه أكثر من قلوب كل المصريين".

وتابعت عضو مجلس النواب:"حب الشعب المصرى للرئيس السيسى حب فطرى لأنه يتحدث من قلبه، فهو لم ينقذ مصر والعالم العربى بل أيضا لديه ملكة أن يصل إلى قلوب المصريين بسهولة، حيث زاد انطباع المصريين عنه أنه قريب منهم بمشاكلهم وهمومهم".

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن الحكومة ملتزمة تماماً بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة، حيث كتب الرئيس على حسابه الرسمى بفيس بوك: "فى اطار متابعتى لكل الاجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها .. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".