غدا.."الصحفيين" تكرم اسم الراحل سعد الدين الشاذلى خلال احتفالها بنصر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، غدا الثلاثاء، خلال احتفالها بنصر 6 أكتوبر المجيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اسم الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان الحرب وتقوم ابنته " شهدان الشاذلى " بتسلم درع التكريم. كما تكرم النقابة خلال الحفل اسم الفريق إبراهيم العرابى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقائد الفرقة 12 مدرعات فى حرب أكتوبر ويتسلم التكريم نجله اللواء طارق العرابى وتكرم أيضاً الفريق أركان حرب السيد حمدى القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوى وأحد ابطال الحرب ويتسلم التكريم بنفسه. Advertisements كما يشهد الحفل تكريم الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والذى كان مراسلاً حربيا للإذاعة انذاك.

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