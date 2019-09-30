شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نعيم الطوباسى نقيب صحفيين فلسطين الأسبق..واتحاد الصحفيين العرب ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، صباح اليوم الاثنين، نعيم الطوباسى نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق، والأمين المساعد للاتحاد العام للصحفيين العرب الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض .

وفى السياق ذاته، نعى اتحاد الصحفيين العرب الراحل، مؤكدا أنه كان المنسق العام للقوى الوطنية الموحدة فى الانتفاضة الفلسطينية الأولى وقضى زهرة شبابه فى سجون الاحتلال، وعمل مستشارا إعلاميا خاصا للرئيس ياسر عرفات، وعضوا فى المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينى.

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وأضاف الاتحاد فى بيان له، أن الراحل قاد النضال الإعلامى الفلسطينى فى أحلك الظروف التى تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن رحيل نعيم الطوباسي يعد خسارة كبيرة للإعلام الفلسطينى والعربى حيث كانت بصمته فى مجابهة الآلة الإعلامية الإسرائيلية ومقاومته التطبيع واضحة فى المحافل الإعلامية الدولية والعربية .