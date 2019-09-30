أمير مكة: تشكيل لجان للتحقيق في حادث قطار الحرمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
صدرت أوامر بتشكيل عدة لجان للوقوف على أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين الشريفين، مع إجراء تحقيق في الحادث من قِبل وزارتي النقل والداخلية، حسبما أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وقال أمير مكة إنه سيتم الرفع بالنتائج للإطلاع عليها. فيما أعلن الدفاع المدني في جدة، الاثنين، السيطرة على الحريق بشكل كامل.
وأوضح الفيصل أنه لا توجد نسبة محددة من الأضرار، مع استمرار وقوع أضرار وتحديدًا في الدور الثاني والسقف.
ووعد بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق.
كان مشروع قطار الحرمين أكد في بيان، أمس الأحد، نشوب حريق في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، اندلع في تمام الساعة 12.35 بتوقيت السعودية، ونُقِل 5 أشخاص إلى المستشفى، في حين لم تُسجّل خسائر في الأرواح.
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