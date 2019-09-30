جنوب سيناء تعلن أسماء الفائزين بأراضي المنطقة الحرفية برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، الأسماء التي جرى تخصيص قطع أراضي لها بالمنطقة الحرفية والخدمية وأسماء المستبعدين.

وقال المحاسب علي حماده رئيس مدينة رأس سدر، إن إجمالي عدد المستحقين لقطع الأراضي بلغ 116 مواطنًا، بينهم 108 مواطن بالتقسيمات الخدمية و8 مواطنين بالمنطقة الحرفية، بينما جرى استبعاد 16 مواطنًا من المتقدمين للحصول على قطع أراضي.

وأكد رئيس المدينة، أنه يجرى فتح باب التظلمات اعتبارًا من الثلاثاء ١ أكتوبر ولمدة شهر، على أن تقدم التظلمات بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر.