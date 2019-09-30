ترامب يلمح لإمكانية اعتقال رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس بتهمة الخيانة العظمى

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية أن يواجه آدام شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي الاعتقال بتهمة الخيانة العظمى للوطن ، بسبب كشفه بيانا بشأن مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وقال ترامب - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - : "إن النائب شيف أعلن بيانا زائفا ومريعا وزعم أن تلك التفاصيل "تخصني" وأنها الجزء الأكبر من

مكالمتي مع الرئيس الأوكراني ، وتلا تلك التفاصيل على الملأ أمام الكونجرس وأمام الشعب الأمريكي".وأضاف الرئيس الأمريكي : "أن ما جاء به شيف لا علاقة له بما ذكرته في المكالمة ، فهل يتم اعتقال شيف بتهمة الخيانة العظمى؟".ويأتي هذا بينما كانت بعض المصادر قد كشفت عن أن ترامب ذكر في لقاء سابق مع بعض معاونيه " أننا اعتدنا على التعامل مع جواسيس الخيانة العظمى" بصورة مختلفة نسبيا عما كنا نقوم به في الماضي" ، حيث كان يشير بذلك إلى مصادر تسريب المكالمة بينه وبين الرئيس الأوكراني وحضه للأخير على التحقيق في أن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي الأوفر حظا جو بايدن ونجله هانتر ارتكبا مخالفات جسيمة للتأثير سلبا على سمعة بايدن خلال تلك الفترة الصعبة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 حتى يستفيد ترامب من ذلك في إعادة انتخابه لولاية ثانية في بلاده.