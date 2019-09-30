الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة في مديرية باقم بصعدة

حررت قوات الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، مواقع شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة. وقال قائد محور (ازال) العميد ياسر الحارثي -لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجومًا مزدوجًا على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع أخرى غرب قرية (آل مزهر) وحررت مواقع مهمة في مديرية باقم بصعدة.

وأضاف العميد الحارثي أن العملية العسكرية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم، مؤكدا استمرار الجيش اليمني في عملياته العسكرية حتى يتم تحرير كامل الأراضي من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجومًا مزدوجًا على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع أخرى غرب قرية (آل مزهر) وحررت مواقع مهمة في مديرية باقم بصعدة.وأضاف العميد الحارثي أن العملية العسكرية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم، مؤكدا استمرار الجيش اليمني في عملياته العسكرية حتى يتم تحرير كامل الأراضي من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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