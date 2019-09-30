مسئول أوكراني: ثلث ميزانية البلاد للعام 2020 ستخصص لسداد الديون

قال رئيس وزراء أوكرانيا أليكسي جونشاروك، إنه سيتم تخصيص ثلث الأموال في الميزانية العامة لعام 2020 لسداد الديون المترتبة على البلاد.

وأضاف جونشاروك، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، "أننا سنواجه في العامين المقبلين فترة صعبة .. يتعين علينا خلالها سداد ديون قياسية الحجم في العام المقبل،

حيث سنضطر لتخصيص ثلث الميزانية البلاد لذلك".وأوضح أن حكومته ستتخذ خطوات لتخفيض هذه الديون تدريجيًا، مضيفًا أن البرنامج المعتمد سيستمر 5 سنوات، وهو يتكون من عدة مجموعات، الأولى تتعلق برأس المال البشري وتتضمن تدابير لتحسين نوعية التعليم والرعاية الصحية، وكل ذلك سيخلق حياة طبيعية في البلاد.وأشار إلى أن المجموعة الثانية تتعلق بالاقتصاد، وأن حكومته تضع أمامها مهمة ضمان نمو اقتصادي سنوي بنسبة لا تقل عن 5-7%، وفي غضون 5 سنوات يجب أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 40%، مشددًا على أن هذا سيتطلب اجتذاب استثمارات ضخمة حوالي 50 مليار دولار، مؤكدًا ضرورة توفير مليون فرصة عمل في البلاد.