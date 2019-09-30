رئيس وزراء الهند: دعوة غاندي للسلام مهمة للعالم الآن

أكد رئيس رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم يحتفل هذا العام بالذكرى المائة والخمسين لميلاد المهاتما غاندي.

وأوضح أن رسالة غاندي التي تدعو إلى الحق واللاعنف رسالة مهمة للغاية بالنسبة لنا حتى اليوم، من أجل إرساءالسلام وتحقيق التنمية والتقدم في العالم.

وأشار مودي إلي النجاحات التي حققتها بلده ومنا إدارة أكبر برنامج رعاية صحية في العالم وفرَّ لخمسمائة مليون شخص تغطية صحية بقيمة 500 ألف روبية سنوياً للعلاج بالمجان.

كما أشار إلي إدارة بلاده لأكبر برنامج للشمول المالي في العالم بنجاح،

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من خلال القيام بفتح أكثر من 370 مليون حساب بنكي للفقراء خلال 5 سنوات فقط، فإن النظم التي يتم إنشاؤها في إطار هذا البرنامج تعمل على بناء الثقة في الفقراء حول العالم كله.

وأشار إلي أن بلاده قامت بإطلاق أكبر برنامج في العالم للهوية الرقمية لمواطنيها، حيث تعطى كل منهم هوية بيومترية، ومن ثم تضمن لهم الحصول على حقوقهم، وتوفر أكثر من 20 مليار دولار عن طريق مكافحة الفساد، فإن النظم

الحديثة التي يتم إنشاؤها في إطار ذلك تمنح العالم أملاً جديداً.

وقال بحلول عام 2022، عندما تحتفل الهند بعيد استقلالها الخامس والسبعين، نعتزم بناء 20 مليون منزل للفقراء.

وبينما يهدف العالم إلى التخلص من مرض السل بحلول عام 2030، فإننا في الهند نعمل على استئصال هذا المرض بحلول عام 2025.

وقال إن الهند هي أكبر دولة في العالم قدَّم جنودها أرواحهم فداء الواجب أثناء مشاركتهم في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف نحن ننتمي إلى بلد قدم للعالم ليس آلة الحرب، ولكن رسالة بوذا للسلام ، وهذا هو السبب الذي يجعل صوتنا ضد الإرهاب، ويعلو لينبه ويحذر العالم من هذا الشر، ويعلو بنبرة جادة معبرة عن الغضب من هذه الآفة.

