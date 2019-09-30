إشادة دولية بدور سلطنة عمان في حل الخلافات العالمية

في رجع صدى عالمي شهدت اجتماعات الأمم المتحدة إجماعًا دوليًّا علي تثمين السياسة التي تنتهجها سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في التعامل مع الخلافات و الأزمات والصراعات العربية والإقليمية والعالمية .

فمن جانبهم أكد مسئولون دوليون بارزون ووزراء خارجية العديد من الدول لدي مشاركتهم في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن السلطنة ومن خلال سياساتها المعتدلة استطاعت أن يكون لها الدور الإيجابي وتمثل وسيطًا أساسيًّا لحل الخلافات العالمية.

وقد أشادت ايكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء

للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا بحكمة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والدور الإيجابي الذي تقوم به حكومة السلطنة كوسيط أساسي لحل الخلافات العالمية.

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أما وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفني فقال عقب لقائه في نيويورك مع يوسف بن علوي:جئت لاستمع إلى الحكمة العمانية في كيفية تعاملها وتوسطها لحل الصراعات الدولية حيث يجد الاتحاد الأوروبي سياسة السلطنة السلمية في تعاملها مع الخلافات والقضايا الدولية هي السياسة الأنسب والأقرب

إليه.

كما قال الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: نتعلم من سلطنة عمان الكثير، ونأمل أن تواصل السلطنة عملها السلمي في التعامل مع القضايا الدولية. وأضاف كما هو الحال دائمًا، فإن الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان أكثر العارفين بأمور المنطقة، وهو دائمًا صوت واقعي ومعتدل.

التقى أيضا الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بمقر بعثة السلطنة لدى الأمم المتحدة بنيويورك مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تحقيق السلام والدفع بها في منطقة الشرق الأوسط في إطار حلّ الدولتين كما تم بحث من القضايا ذات الاهتمام المشترك.