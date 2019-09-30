اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب

شاركت سلطنة عمان في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، لتفعيل التنسيق العربي، والذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة. عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة. ترأس وفد السلطنة في أعمال الاجتماع الوزير المسئول عن الشئون الخارجية. وقد ناقش الوزراء بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية.

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