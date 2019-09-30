«خلية إخوان الكويت».. من هو الإخواني خالد المهدي الذي تسلمته مصر؟

أحمد عاطف وعبدالله أبوضيف (القاهرة)

خالد المهدي واحد من أهم المطلوبين على ذمة قضايا إرهابية في مصر تم القبض عليه قبل شهر في الكويت ضمن خلية إرهابية معروفة إعلامياً بخلية «إخوان الكويت الإرهابية»، وحسب مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» فقد تسلمت القاهرة المهدي مطلع شهر سبتمبر الجاري ضمن اتفاقية سابقة تم توقعيها بين الطرفين بالسماح بتسليم المطلوبين أمنياً.

ووفقاً للمصادر فإن المهدي اعترف بتلقي الدعم والمساعدة من خلال 4 كويتيين ساهموا بالدعم عن طريق جمعيات خيرية في الكويت، على التنظيم والتخطيط والمساعدة في دخول عناصر أخرى إلى البلاد، بالإضافة على تأمين وتسهيل عمليات الدخول والخروج.

وجاء في اعترافات المهدي أنه أنشأ مجموعة من جروبات عبر منصات التواصل الاجتماعي لإرسال المعلومات، واعترف المهدي بأنه كون مع خلية الكويت شبكة لنقل الأموال والمعلومات، كما حاول استقطاب بعض أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت، كذلك له علاقات بمجموعة من الإخوان هربوا لإيران بعد الملاحقات الأمنية لهم.

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خالد المهدي أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية، من مركز فاقوس محافظة الشرقية، سبق الحكم عليه في عدة قضايا متعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة بحكم القانون، وأكدت مصادر لـ«الاتحاد» أنه كان أحد المتهمين بقضية عرب شركس الإرهابية، وهي قضية عسكرية تم إعدام متورطين فيها لتورطهم في الاعتداء على عناصر بالجيش المصري وكان بحوزتهم مواد متفجرة بكميات ضخمة.

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وكانت الجهات الأمنية المصرية قامت، الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بحصر لعناصر تابعين لتنظيم الإخوان، هربوا من مصر في السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأغلبهم متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف.

وأرسلت القاهرة قائمة ضمت 15 إخوانياً إلى الكويت، استهدفت تعاملاتهم البنكية والتحويلات المشبوهة من طرفهم بعد 30 يونيو 2013 كانت تعمل على زعزعة الاستقرار داخل مصر وتنفيذ عمليات إرهابية واغتيال شخصيات عامة.