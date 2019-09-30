كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة الإعمار تبدأ ببطء في حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من بين المباني المدمرة في حلب السورية، ترحب لافتة محطمة بين نقطتي تفتيش للجيش بالزائرين إلى منطقة مخصصة ليصبحوا منارة لإعادة الإعمار بعد الحرب.

وكانت حلب ذات مرة مركز القوة في البلاد، وقد دمرتها الحرب الأهلية المستمرة في سوريا قبل أن تطرد قوات النظام المدعومة من روسيا آخر مقاتلي المعارضة في أواخر عام 2016 بعد حصار مدمر.

ومع إعادة بناء بعض المدينة ببطء، أظهر الجيش الروسي هذا الأسبوع المراسلين، حيث تسعى موسكو إلى تسليط الضوء على دورها في إعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب.

وأعيد فتح العديد من المصانع في غضون ثلاث سنوات تقريبًا منذ انتهاء القتال في حلب، التي دُمرت أجزاء كبيرة منها.

ويعمل 1000 شخص في وظائف تشغيل المعادن، وعاد حوالي خمس العمال مؤخرًا إلى حلب.

وقال صلاح ميتار المهندس المسؤول: "بدأنا العمل من جديد منذ عام واليوم لدينا أربعة مستودعات عمليات."

وقال لوكالة فرانس برس: "نأمل في التوسع الى 11 بحلول عام 2020"، فيما كان الموظفون يتجولون حوله في مستودع ضخم.

ولكن ميتار قال: "أن العقوبات الدولية ضد حكومة بشار الأسد ورجال الأعمال المرتبطين بها تعني أن المصنع لا يستطيع استيراد الآلات المتطورة".

وتستهدف المساهمين الرئيسيين في شركة "كاترجي" للصناعات الهندسية والميكانيكية عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التوالي.

Advertisements

وكان المصنع تحت سيطرة المعارضة حتى تمت استعادة حلب وإنتاجها خلال القتال.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية منذ إعادة فتح المصنع، قال الموظف خالد إنه حصل على راتب جيد.

وقال والد الطفل البالغ من العمر 38 عامًا أن "الأسعار المرتفعة للغاية في المدينة" ما زالت تجعل الحياة صعبة له ولأسرته.

وبعد نقص الوقود يلقي النظام باللوم على العقوبات، انخفضت قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر.

كما يعود مركز حلب التاريخي المدرج ضمن قائمة اليونسكو وأسواقه المغطاة منذ قرون إلى الحياة.

وكان الخط الأمامي يمر عبر الأسواق القديمة، ولكن اليوم تم استعادة أجزاء كبيرة من المركز التجاري التاريخي.

ولا يزال العمال يجرفون الأنقاض في بعض الأزقة، حيث تستعد المقاهي والأكشاك، ومعظمها لا يزال فارغًا لاستقبال البضائع.

ومن بينهم، لم يتمكن عبد الرحمن محمود، البالغ من العمر 59 عامًا، من الانتظار لرؤية المتسوقين مرة أخرى في متجره الذي استمر عقدين، حيث سيستأنف بيع الصابون والتوابل.

