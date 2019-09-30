كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد زيلينسكي: أوكرانيا بعيدة عن الشؤون الداخلية للولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحد مساعدي الرئيس "فولوديمير زيلينسكي"، إن أوكرانيا لا تريد المشاركة في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يبحث تحقيق في المساءلة في واشنطن ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ضغط على كييف للتحقيق في خصمه السياسي.

وتم بدء التحقيق بشكوى من المبلغين عن مكالمة هاتفية في 25 يوليو بين ترامب وزيلينسكي. وهذه الدعوة أساسية في التحقيق في قضية المساءلة التي أعلنتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب بقيادة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وطلب ترامب من زيلينسكي التحقيق في أحد منافسيه الرئيسيين في انتخابات عام 2020 - نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هانتر - الذين جلسوا على متن شركة للغاز الأوكرانية.

ويقول الديموقراطيون أن ترامب كان يسعى للحصول على دعم سياسي من زعيم أجنبي.

بينما قال ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ ويصف الاتهامات بأنه مطاردة ساحرة.

وأضاف "أندريه ييرماك" أحد مساعدي زيلينسكي في بث تلفزيوني على قناة 1 +1 مساء الأحد: "نحن نعتبر الولايات المتحدة صديقنا وشريكنا الاستراتيجي، وما يحدث هناك - إنها ألعابهم السياسية المحلية. مضيفًا: "لن نشارك في هذا بأي شكل من الأشكال".

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وتابع يرماك أيضًا أن اتصالات إدارة زيلينسكي بالشركاء الأجانب الآخرين لم تتأثر بالاضطرابات في واشنطن.

وتتضمن المذكرة التي تلخص دعوة ترامب وزيلينسكي تبادلًا ينتقد فيه زيلينسكي ألمانيا وفرنسا اللتين تشاركان في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الصراع بين كييف والانفصاليين الذين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا.

وأردف ييرماك: "أن الإيقاع والأساس لتلك المشاورات التي أجريناها مع شركائنا في ألمانيا وفرنسا لم يعانِ من أي تغييرات على الإطلاق".

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين انه من غير المرجح أن تنشر كييف موجزًا لمكالمة هاتفية يوم 25 يوليو دفع فيها الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" للتحقيق في منافسه السياسي جو بايدن.

وأكد زيلينسكي أن كييف مستعدة للتحقيق في أي قضية انتهك فيها القانون، ولكن كدولة مستقلة، لن تعمل ببساطة بناء على أوامر الآخرين.

وقال إنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع ترامب.

