كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا: المحكمة تنظر في جنسية مرشح الرئاسة "جوتابايا راجاباكسا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكلت محكمة في سريلانكا لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة اليوم الاثنين لسماع التماس يطعن في جنسية مرشح الرئاسة "جوتابايا راجاباكسا" الذي قد ينحي وزير الدفاع السابق المتشدد من انتخابات 16 نوفمبر إذا نجحت.

ويُنظر إلى راجاباكسا على نطاق واسع على أنه المرشح الأبرز في الانتخابات بسبب شعبيته بين البوذيين من الأغلبية السنهالية بسبب دوره في إنهاء حرب أهلية استمرت 26 عامًا في عام 2009، حيث بدأ عقدًا من السلام النسبي حتى تفجيرات يوم عيد الفصح التي أودت بحياة 250 شخصًا.

وقال اثنان من الناشطين الحقوقيين في الالتماس المقدم يوم الجمعة: "الشخص الذي ليس مواطنًا من سريلانكا غير مؤهل للانتخاب لمنصب الرئيس".

ويزعمون أن راجاباكسا لم يحصل بشكل صحيح على الجنسية المزدوجة السريلانكية في عام 2005، عندما كان من مواطني الولايات المتحدة.

وأضافوا: "شهادة الجنسية المزدوجة المزعومة لاغية وباطلة".

وتخلى راجاباكسا ذو الـ70 عامًا، عن الجنسية السريلانكية في عام 2003 للحصول على الجنسية الأمريكية، لكنه عاد إلى سريلانكا بعد ذلك بعامين، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة بعد فوز شقيقه ماهيندا راجاباكسا بالرئاسة.

وسريلانكا لا تسمح للمواطنين المزدوجين أو غير المواطنين لخوض الانتخابات الوطنية.

Advertisements

ونفى متحدث باسم راجاباكسا "كهيليا رامبوكويلا" حدوث هذا النزاع.

وقال لرويترز: "الادعاءات ليست فقط خاطئة تمامًا، بل هي خلق حالة من عدم اليقين وخوف الذعر بين عامة الناس بشأن ترشيح جوتابايا راجاباكسا."

ويواجه حزب راجاباكسا، الذي عينه حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا (SLPP)، المعارض الرئيسي للرئاسة الشهر الماضي، حالة من عدم اليقين بشأن معركة قانونية بشأن اختلاس الأموال.

ومع ذلك، نمت شعبية راجاباكسا في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد أن تبين أن الحكومة قد فشلت في التصرف بناءً على التحذيرات الاستخباراتية المتكررة من الهند قبل الانفجارات، التي تطالب بها جماعة داعش المتشددة.

ومنذ ذلك الحين، عبر معظم الزعماء البوذيين وبعض ضحايا الهجمات الإرهابية عن رغبتهم في عودة عائلة راجاباكسا إلى السلطة.

وقام النشطاء الذين رفعوا العريضة "جاميني فييانجودا" أحد المسؤولين في مجموعة من المواطنين "وشاندراجوبثان ثواروارا" وهي فنان ومحاضر بحملة من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2015، دعموا الفائز "مايثريبالا سيريسينا" ضد "ماهيندا راجاباكسا".

