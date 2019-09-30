كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية البريطاني: المملكة المتحدة تلقي نظرة على قانون تأخير البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية "ساجيد جافيد" اليوم الاثنين يتعين على الحكومة البريطانية الانصياع للقانون لكنها تنظر بعناية في قرار يجبر رئيس الوزراء على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي بحلول 19 اكتوبر.

وبالطبع، يجب على كل حكومة مراعاة جميع القوانين في جميع الأوقات، فنحن نلقي نظرة فاحصة على هذا القانون، ولكننا أيضًا واضحون جدًا أن سياستنا لم تتغير،و سنرحل في 31 أكتوبر، رافضًا وضع استراتيجية الحكومة للمغادرة دون صفقة إذا كانت لابد منها.

وأوضح وزير المالية البريطاني اليوم الاثنين أن البلاد قد تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة القياسية للاقتراض للاستثمار في البنية التحتية.

وسوف يستخدم جافيد في وقت لاحق خطابه في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم لوضع حزمة استثمارية لتحسين طرق بريطانيا وتغطية النطاق العريض وخدمات الحافلات.

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قال جاويد لـ Sky News عندما سئل عن مصدر الأموال:"سجل أسعار الفائدة منخفض ويمكنك الاستفادة من ذلك كحكومة عندما يمكنك الاقتراض بأسعار فائدة سلبية لمدة 30 عامًا ووضعها في البنية التحتية الاقتصادية".

وقال وزير المالية البريطاني "ساجيد جافيد" اليوم الاثنين أن المملكة المتحدة يمكنها مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق رغم القانون الذي يطالب رئيس الوزراء بطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك اتفاق.

وعندما سئل عما إذا كان لا يمكن التوصل إلى اتفاق، قال جاويد لبي بي سي: "نعم هو كذلك. انها ليست النتيجة المفضلة لدينا، ونحن نعمل بجد بشكل لا يصدق للحصول على صفقة بحلول 31 أكتوبر".

وأضاف: "لكن إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فإننا لا نزال بحاجة إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ، ولا يمكننا أن نتحمل المزيد من التأخير، وسنترك إذا كان علينا ذلك، دون اتفاق في 31 أكتوبر".

