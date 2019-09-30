كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات بإندونيسيا مع تأجيل التصويت على مشروع قانون حظر الجنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق البرلمان الاندونيسي رسميًا اليوم الاثنين على تأجيل التصويت على قانون جنائي يحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ويعاقب على إهانة شرف الرئيس مع دخول الاحتجاجات على مشروع القانون أسبوعًا ثانيًا إلى فترة ولاية أخرى.

وكان الرئيس "جوكو ويدودو" قد أمر بالتأجيل في 20 سبتمبر وطلب من البرلمان المقبل، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، مراجعة 14 مادة واجهت انتقادات شديدة، بما في ذلك خطط لخفض العقوبات على إدانات الكسب غير المشروع.

ولكن بعض المشرعين الحاليين قاوموا في البداية قائلين إن بإمكانهم إصلاح مشروع القانون قبل انتهاء فترة ولايتهم.

وسارع المشرعون إلى إنهاء النقاش حول عدد من مشاريع القوانين في أيامهم الأخيرة من الجلسة، بما في ذلك إقرار مشروع قانون يحكم وكالة مكافحة الفسا]، والتي يقول نشطاء إنها تؤذي قدرتها على مكافحة الفساد.

وأثار هذا سلسلة من التجمعات الطلابية في جميع أنحاء البلاد، بعضها من أكبر الاحتجاجات الطلابية منذ عام 1998، والتي أثارت الاضطرابات التي أدت إلى سقوط الزعيم القوي السابق سوهارتو.

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وتجمع عدة آلاف من الطلاب والنشطاء وأعضاء النقابات مرة أخرى بالقرب من البرلمان في جاكرتا اليوم الاثنين.

وتم نشر أكثر من 20 ألف من أفراد الشرطة والجيش للحفاظ على الأمن في العاصمة اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

ونظم الطلاب أيضًا احتجاجات في مدينتي يوجياكرتا وسولو في وسط جاوا.

وفي الأسبوع الماضي، قال ويدودو إنه سيفكر في إلغاء قانون KPK وأمر ضبط النفس بعد وفاة اثنين من الطلاب المحتجين، وتوفي أحدهم متأثرًا بجراحه، حسب الشرطة.

وقد تم توزيع قائمة بمطالب الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي إلى جانب معارضة القوانين الجديدة، تشمل وقف حرائق الغابات وإزالة الوجود العسكري المكثف في أقصى شرق بابوا المضطربة.

