بالتراضي.. نهضة بركان ينفصل عن السراج

أعلن فريق نهضة بركان لكرة القدم، اليوم الاثنين، انفصاله بالتراضي، عن المدرب المساعد للنادي، عادل السراج.
ونشر الحساب الرسمي للنهضة البركانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة للسراج، أرفقها بالتعليق التالي: “نهضة بركان ينهي ارتباطه بالمدرب المساعد عادل السراج بالتراضي”.
وقدم الفريق البرتقالي شكره للسراج: “يشكره على كل ما قدمه للفريق وتفانيه في العمل، كما يتمنى له حظا موفقا في مسيرته التدريبية”، يقول مسؤولو النهضة.
وسبق لصاحب 40 عاما، اللعب في صفوف نهضة بركان، قبل أن يشتغل مدربا مساعدا بالفريق، حيث ساهم في التتويج الأول والأخير في تاريخ النهضة، الموسم الماضي، عندما توج بطلا لكأس العرش.
وبلغ السراج، الذي لعب لمجموعة من الأندية، على غرار الرجاء، والوداد البيضاويين،والجيش الملكي، والكوكب المراكشي، بلغ مع الفريق البرتقالي،نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية” كاف”، في النسخة الماضية، الذي خسره ممثل كرة القدم الوطنية ضد الزمالك المصري.
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