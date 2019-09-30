انتشلت السلطات المحلية والوقاية المدنية وفرق الإنقاذ صباح يوم الاثنين، خمس جثث على مستوى شاطئ “النحلة” التابع لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، بعدمَا لفظت أمواج البحر جثث 7 أشخاص ضمنهم فتاة عشرينية.
وقالت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي أنه جرى التعرف على جثث بعض هؤلاء الغرقى من طرف ذويهم، حيث يتعلق الأمر بضحايا حادث جنوح الزورق المطاطي، الذي سجل يوم السبت قبالة ساحل المحمدية.
هذا وتستمر عمليات البحث عن مفقودين مفترضين، وسخرت السلطات المحلية طائرة هيليكوبتر وفرقة من الغواصين للمساهمة في عمليات البحث عن ضحايا مفترضين، فيما حلت قيادات من الدرك الملكي والوقاية المدنية للإشراف على هذه العمليات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا..انتشال جثث خمسة من ضحايا “الحريك” بالزورق المطاطي في شاطئ “النحلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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