نشرة خاصة: الحرارة ستتراوح بين 39 و45 درجة في المغرب

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن المغرب سيشهد طقسا حارا بعدد من أقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية الأربعاء.

وأفادت المديرية، في نشرة خاصة، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 39 و45 درجة.