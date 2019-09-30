كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن المغرب سيشهد طقسا حارا بعدد من أقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية الأربعاء.
وأفادت المديرية، في نشرة خاصة، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 39 و45 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة خاصة: الحرارة ستتراوح بين 39 و45 درجة في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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