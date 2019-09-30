أعلنت الفنانة كوثر براني، أمس الأحد، أنها حامل بطفلها الأول، بعدما واجهت سابقا مشاكل صحية حالت دون تحقيق حلم الأمومة.
ونشرت براني على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة مع زوجها الفنان هاني خطاب، وهوما يحتفلان بخبر انتظار مولودة أثنى.
وكتبت براني:” الحمد لله بفضل دعواتكم، ودعاوتنا استجاب الله لنا ورزقنا بجنين « فتاة » شكرا لعائلتي التي نورتني بحضورها معي اليوم للاحتفاء بهذا اليوم، يا رب ترزق كل وحدة خاطرها في أبناء”.
وسبق أن تعرضت كوثر براني لموجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريح قالت فيه إن جميع المغاربة ينتظرون حملها، قبل أن ترد والدموع في عينيها، موضحة أنها تعاني مشاكل صحية حالت دون حملها آنذاك، ما جعلها تكسب تعاطفا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد السخرية منها ثم التعاطف معها.. الفنانة كوثر براني تحقق حلمها في الأمومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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