الجبير: على إيران احترام سيادة الدول... والسياسة الاسترضائية غذّت سلوك طهران العدواني!

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن سياسة استرضاء إيران غذّت سلوكها العدائي.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، بثت، الأحد، على موقعها الإلكتروني، أكّد الجبير أن «إيران دائما ما كانت دولة عدائية، وعليها أن تحترم سيادة الدول الأخرى وتتوقف عن التدخل في شؤون غيرها من الدول»، مضيفا «لقد كان التاريخ الإيراني للسنوات الأربعين الماضية واحدا من الأنظمة العدائية وخاصة ضد السعودية»، وتابع: «كنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء سلوك إيران العدواني».

إلى ذلك، أوضح الجبير أن «إنشاء نظام مالي موازٍ لـ(SWIFT)- وهو النظام العالمي الذي تستخدمه المصارف لإرسال واستلام الأموال- يعد استرضاء لإيران»، وتابع «عندما يتحدث البعض عن إعطاء مبالغ أو حدود ائتمانية لإيران، فهذا استرضاء، وهو يشجع السلوك الإيراني»، مضيفًا: «عندما يسعى البعض إلى التعامل مع إيران رغم أنها تقتل وتعطل النظام الدولي، فهذا استرضاء».

ورأى الجبير أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها تجاه إيران تكمن في وقف التهدئة، وأن «على إيران أن تقرر ما إذا كانت دولة ثورية أم دولة قومية. وإذا كانت الأخيرة، فعليها أن تتقيد بقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى».

كما شدد الجبير على ضرورة أن «يتوقف السلوك الإيراني»، قائلا: «لقد هاجموا سفاراتنا، حاولوا كثيرا تعطيل الحج، اغتالوا دبلوماسيي عدد من الدول، زرعوا خلايا إرهابية في السعودية، وفجروا أبراج الخبر عام 1996 والقائمة تطول»، مشيرا إلى أنه «مؤخرا زوّدوا الحوثيين بالصواريخ، إذ تم إطلاق 260 صاروخا إيراني الصنع من قبل الحوثيون علي الأراضي السعودية إضافة إلى 150 طائرة دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي على السعودية وتصدت لها دفاعاتنا الجوية».