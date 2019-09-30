أسعار النفط تتراجع وخام برنت يسجل 61.71 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات ارتفع إلى 49.8 في سبتمبر، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس، لكنه ظل دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
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