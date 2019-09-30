مكتب عبد المهدي يعلن افتتاح طريق مطار بغداد على مدار 24 ساعة

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن فتح طريق مطار بغداد على مدار 24 ساعة.
وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم افتتاح طريق مطار بغداد الدولي على مدار 24 ساعة".
وأضاف أن "المسافرين سيتمكنون من الدخول بمركباتهم ذهاباً وايابا".
يذكر ان الطريق المؤدي الى مطار بغداد تم افتتاحه بشكل تجريبي منذ الساعة السادسة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا.
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