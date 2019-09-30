جدد خريجو الادارة والاقتصاد وحملة الشهادات العليا تظاهراتهم امام مقر رئاسة الوزراء مطالبين بالتعيين ، وسط انتشار قوات مكافحة الشغب تأهباً لحدوث أي طارئ.. حمى التظاهرات تتصاعد من جديد في العاصمة بغداد فتظاهرات اليوم لم تقتصر على حملة الشهادات العليا فخريجو كلية الادارة والاقتصاد بعد ان كان اعتصامهم مفتوحا في ساحة التحرير لاكثر من اربعين يوما نقلوا احتجاجاتهم في جوار مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بتحقيق مطالبهم

وحمل برلمانيون الحكومة التنفيذية مسؤولية ازدياد التظاهرات في عموم المحافظات .. معتبرين عدم تحقيق المطالب هو السبب الذي يقف خلف غضب الخريجين العاطلين عن العمل .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو اكثر من اربعين يوماً على اعتصام الخريجين دون استجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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