حالة فريدة من نوعها... ولادة طفلة برأسين

سجلت مستشفى في مدينة تشيرنوفتسي الأوكرانية، حالة فريدة من نوعها بولادة توأم سيامي بجسد واحد ورأسين.
وعانت الأم من انقباضات قبل الآوان في الأسبوع الـ33 من الحمل، لتقوم بمراجعة المشفى وولادة الطفل.
لتسجل هذه الولادة كأول حالة تحصل في أوكرانيا، بولادة طفل بجسد واحد ورأسين، من جهته صرح كوريتسين قائلا "على الرغم من عملي الطويل في هذا المجال إلى أنها المرة الاولى التي أشاهد بها مثل هذه الحالة".
وأضاف الطبيب بأن ولادة "التوأم السيامي" هي حالة نادرة وقل ما تحصل، يذكر بأن الطفلة حاليا في مشفى الولادة وستنقل لاحقا إلى مشفى الأطفال.
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