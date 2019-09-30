نائبة: زيارة الحلبوسي إلى ديالى تمخض عنها الاتفاق على تسعة ملفات هامة

قالت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش، اليوم الاثنين، أن الزيارة التي أجراها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى ديالى أمس، تمخض عنها الاتفاق على تسعة ملفات وصفتها بـ"الهامة".
وأضافت، أنه "تم الاتفاق على خطة لمعالجة ملف طرق الموت في ديالى ومنها طريق كركوك- بغداد من خلال تبني وزارة الإسكان والبلديات تمويل مشاريع التأهيل والتطوير للحد من معدلات الحوادث العالية، فضلاً عن الاتفاق على خطة لمعالجة ملف المغيبين وضمان حقوق ذويهم والبحث عن المفقودين والمخطوفين".
وأشارت كمبش، إلى أنه تم الاتفاق على "إعادة إحياء المشاريع الوزارية المتلكئة في ديالى والتي تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار دينار من خلال التواصل مع الوزارات المعنية وخاصة مشاريع المستشفى الاسترالي ومدينة ديالى الرياضية والمجمعات السكنية في الكاطون والغالبية، إضافة إلى الاتفاق على دعم ملف إحياء مطار ديالى الدولي في منطقة المنصورية باعتباره سيكون نافذة دولية للعراق بسبب موقعه الاستراتيجي".
وتابعت، أنه "جرى الاتفاق على دعم مشروع بناء جسر بحيرة حمرين الاستراتيجي ومفاتحة وزارة المالية لتخصيص الأموال كونه جسراً استراتيجياً مهماً، والاتفاق على خارطة طريق تنهي الصراعات وتدعم اللحمة الوطنية والسلم الأهلي في ديالى والعمل على حل كل المشاكل وفق إرادة وطنية، فضلاً عن الاتفاق على حسم ملف وفرة السلاح وضرورة تنفيذ قرارات الحكومة ازاء ذلك أانه ضرورة وطنية لتفادي تحول السلاح إلى نقمة على كل الأهالي خاصة بعد تكرار استخدامه في النزاعات".
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