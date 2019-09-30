نائبة: زيارة الحلبوسي إلى ديالى تمخض عنها الاتفاق على تسعة ملفات هامة

وذكرت كمبش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "أهم ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس النواب إلى ديالى، الاتفاق على خارطة طريق لدعم القوات الأمنية في مجالات متعددة بالتنسيق مع الوزارات الأمنية من خلال زيادة القوات وسد الفراغات ونصب الكاميرات، والاتفاق على إيجاد آلية لحسم ملف عودة ما تبقى من النازحين ومعالجة كافة الإشكالات وفق رؤية وطنية والعمل على الإسراع بإعمار مناطقهم".وأضافت، أنه "تم الاتفاق على خطة لمعالجة ملف طرق الموت في ديالى ومنها طريق كركوك- بغداد من خلال تبني وزارة الإسكان والبلديات تمويل مشاريع التأهيل والتطوير للحد من معدلات الحوادث العالية، فضلاً عن الاتفاق على خطة لمعالجة ملف المغيبين وضمان حقوق ذويهم والبحث عن المفقودين والمخطوفين".

وأشارت كمبش، إلى أنه تم الاتفاق على "إعادة إحياء المشاريع الوزارية المتلكئة في ديالى والتي تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار دينار من خلال التواصل مع الوزارات المعنية وخاصة مشاريع المستشفى الاسترالي ومدينة ديالى الرياضية والمجمعات السكنية في الكاطون والغالبية، إضافة إلى الاتفاق على دعم ملف إحياء مطار ديالى الدولي في منطقة المنصورية باعتباره سيكون نافذة دولية للعراق بسبب موقعه الاستراتيجي".



وتابعت، أنه "جرى الاتفاق على دعم مشروع بناء جسر بحيرة حمرين الاستراتيجي ومفاتحة وزارة المالية لتخصيص الأموال كونه جسراً استراتيجياً مهماً، والاتفاق على خارطة طريق تنهي الصراعات وتدعم اللحمة الوطنية والسلم الأهلي في ديالى والعمل على حل كل المشاكل وفق إرادة وطنية، فضلاً عن الاتفاق على حسم ملف وفرة السلاح وضرورة تنفيذ قرارات الحكومة ازاء ذلك أانه ضرورة وطنية لتفادي تحول السلاح إلى نقمة على كل الأهالي خاصة بعد تكرار استخدامه في النزاعات".