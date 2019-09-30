دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاثنين، الى اعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس آدم شيف بتهمة الخيانة.
وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية يوم الجمعة المضي نقلا عن مقابلة مع آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع القادم في إطار التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله".
وطبقا للشبكة قال شيف ”سوف نتحرك بأسرع ما يمكن... لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا وأيهم سيتطلب الأمر إجبارهم على ذلك".
وطبقا للشبكة قال شيف ”سوف نتحرك بأسرع ما يمكن... لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا وأيهم سيتطلب الأمر إجبارهم على ذلك".
ونقلت (سي.إن.إن) عن شيف قوله إن مذكرات الاستدعاء قد تصدر وقد يتم أخذ شهادات بحلول الأسبوع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يدعو لاعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس بتهمة الخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.