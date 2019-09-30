ترامب يدعو لاعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس بتهمة الخيانة

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية يوم الجمعة المضي نقلا عن مقابلة مع آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع القادم في إطار التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله".وطبقا للشبكة قال شيف ”سوف نتحرك بأسرع ما يمكن... لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا وأيهم سيتطلب الأمر إجبارهم على ذلك".

ونقلت (سي.إن.إن) عن شيف قوله إن مذكرات الاستدعاء قد تصدر وقد يتم أخذ شهادات بحلول الأسبوع القادم.