مصادر سودانية: قرارات مرتقبة بشأن موقوفي "محاولة الانقلاب"

كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، عن صدور قرارات مرتقبة بشأن الموقوفين في المحاولة الانقلابية الأخيرة.

وتوقعت المصادر إطلاق سراح العديد منهم وإحالة بعضهم إلى محاكمات.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أحبط المجلس العسكري الانتقالي السوداني رابع محاولة انقلاب منذ عزل عمر البشير، ويتهم فيها ضباطا تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي بينهم رئيس الأركان هاشم عبدالمطلب.

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وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي أعلن قرب الانتهاء التحقيق مع المعتقلين متعهداً بتقديم جميع العسكريين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، لمحكمة عسكرية عادلة.

وأكد رئيس الأركان المشتركة السابق عماد عدوي أنه لا يزال قيد التحفظ وبعد استكمال التحريات وإثبات براءته سيتم إطلاق سراحه.

ونفذت السلطات السودانية على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة حملة اعتقالات واسعة وسط عناصر الحركة الإسلامية السياسية عدها مراقبون بمثابة كسر شوكة الإخوان.



وشملت الاعتقالات إلى جانب رئيس الأركان وقائد سلاح المدرعات كلا من نائب البشير السابق بكري حسن صالح، وأمين الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ومدير مليشيا الأمن الشعبي كمال عبداللطيف، ومدير التصنيع الحربي محمد الحسن عبدالله وشقيقه أسامة عبدالله.

واعتقلت السلطات السودانية أيضًا الإخواني أسامة توفيق، والإخواني سيد الخطيب، ورئيس اتحاد الصحفيين الموالي للنظام البائد الصادق الرزيقي قبل أن يتم إطلاق سراحه.