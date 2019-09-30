ترامب يدعو لتوقيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بتهمة "الخيانة"

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، من هجماته ضد آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، داعيا إلى توقيفه بتهمة الخيانة.

وغرّد ترامب عبر حسابه الشخصي بتويتر قائلا: "قام النائب آدم شيف بشكل غير قانوني بإصدار بيان مزيف ورهيب، وتظاهر بأنه يمثل أهم جزء من مكالمتي مع الرئيس الأوكراني، وقرأه بصوت عالٍ أمام الكونجرس والشعب الأمريكي. إنه لا علاقة له بما قلته في المكالمة. هل من توقيف بسبب الخيانة؟".

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مقابلة مع آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي قوله إن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع المقبل في إطار التحقيق لمساءلة ترامب تمهيدا لعزله.

وأضاف شيف: "سوف نتحرك بأسرع ما يمكن، لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا وأيهم سيتطلب الأمر إجبارهم على ذلك".

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وأكد أن مذكرات الاستدعاء قد تصدر وقد يتم أخذ شهادات بحلول الأسبوع المقبل.





وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو/تموز مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطا على كييف -على حد وصف الديمقراطيّين- رابطاً ضمناً التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أمريكيّة.

وفتح الديمقراطيّون، هذا الأسبوع، تحقيقا بحق ترامب بهدف عزله، وهو أمر مستبعد حتى الآن.

ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأن ترامب طلب تدخّل أوكرانيا عبرَ التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدث الديمقراطيّون والجمهوريّون عن صدقية هذا المخبر ويتبادلون اتهامات بالفساد.

وفي حال صوّت مجلس النواب، صاحب الأغلبية الديمقراطيّة، على عزل ترامب، وهو ما قد يحصل الشهر المقبل، فإن الأمر يتطلب من مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين.