الرئيس الصيني يتعهد لهونج كونج: بلد واحد ونظامان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الإثنين، بالمحافظة على مبدأ "بلد واحد ونظامين" في هونج كونج، بعد شهور من المظاهرات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال "شي" في بكين عشية الاحتفالات بذكرى مرور 70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية: "إن بلاده ستواصل تطبيق مبدأ بلد واحد ونظامين بشكل كامل وبأمانة، وستحترم تمتع هونج كونج بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي".
وكرم "جين بينغ"، الإثنين، ذكرى الزعيم ماو تسي تونج وزار ضريح مؤسس الصين الشيوعية في ساحة تيان أنمين في قلب بكين، برفقة عدد من كبار مسؤولي النظام.
ونادرا ما يقوم قادة صينيون بتكريم ذكرى ماو الذي يُعد مسؤولا عن مقتل ملايين الصينيين جراء سياسة "القفزة الكبرى" الاقتصادية التي انتهجها و"الثورة الثقافية" التي خاضها.
ويترأس "شي" الثلاثاء احتفالات الذكرى الـ70 لتأسيس النظام الشيوعي في ساحة تيان أنمين، حيث أعلن ماو قيام "جمهورية الصين الشعبية" في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1949 عند انتهاء الحرب الأهلية.
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